Mitt Romney wegen Religion attackiert

Romneys Mormonentum gilt bei politischen Beobachtern daher als wichtiges persönliches Hindernis im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Trotz bemerkenswert schwacher Gegner und einer bisher perfekt inszenierten Kampagne - es ist Romneys zweite - gilt der ehemalige Gouverneur von Massachusetts weiterhin als Verlegenheitskandidat. So führt er zwar das republikanische Kandidatenrennen an, wurde aber von jedem aussichtsreichen Neueinsteiger bisher umgehend in den Umfragen überholt. So auch von Rick Perry, der sich allerdings dann in mehreren TV-Debatten so gründlich blamierte, dass er hinter Romney zurückfiel. Bei der für heute angesetzten TV-Debatte der Kandidaten will Perry wieder Boden gutmachen.