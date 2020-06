Mit Reichensteuern bei den Wählern punkten

François Hollande hat sich Griechenland zum Vorbild genommen. Mit seiner Ausgaben­orgie wäre Frankreichs Ruin garantiert", verhöhnte ein Mitarbeiter von Nicolas Sarkozy die Wahlversprechen des SP-Kandidaten.

In den letzten zwei Tagen war es Schlag auf Schlag gegangen: Am Donnerstag präsentierte der bürgerliche Präsident erstmals ein detailliertes Programm für den Fall seiner Wiederwahl. Am Vorabend hatte Hollande, um Sarkozy die Show zu stehlen, auf einer Versammlung in der Bretagne einen Terminplan für seinen bereits bekannten Maßnahmenkatalog vorgelegt.

So will Hollande im Fall seines Siegs bei der Stichwahl am 6. Mai bis Ende Juni die Gehälter des Staatschefs und der Minister um 30 Prozent kürzen, den Benzinpreis drei Monate lang einfrieren und den Pensionsantritt für Arbeitnehmer, die 41 Beitragsjahre geleistet haben, wieder von 62 auf 60 Jahre heruntersetzen.