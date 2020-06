Mit Inflation ist es wie mit Ketchup-Flasche

Apokalyptisches Szenario" nennt Finanzministerin Fekter die gesicherte Aussicht, dass Griechenland die Kredite der Euro-Staaten nicht zurückzahlen kann und Österreich damit 1,5 Milliarden Euro abschreiben muss. Die Dame handelt verbal wieder einmal grob fahrlässig. Die wahre Apokalypse droht ganz woanders und ihre Vorzeichen werden deutlicher.

Jüngstes Warnsignal waren in dieser Woche Aussagen von Deutschlands Finanzminister und Bundesbank-Chef. Die Deutschen geben ihr ehernes Stabilitätsziel von höchstens zwei Prozent Inflation auf: Es sei durchaus verkraftbar, "zeitweise über dem Durchschnitt" zu liegen. Also konkret über den derzeit 2,6 Prozent in Europa.

Wobei die real wirkende Geldentwertung nicht nur in Österreich viel höher liegt, als es die politisch gepackten Warenkörbe für die Inflationsberechnung wiedergeben.

Jetzt sagt eine alte ökonomische Weisheit aber, dass es sich mit der Inflationsentwicklung wie mit einer Ketchup-Flasche verhält. Erst kommt beim Schütteln nichts raus und dann ein ganzer Schwall, der nicht berechenbar ist.

Wir erleben wohl den Beginn einer Inflationswelle, die Staatsschulden wegspülen und die Woge neuen Geldes von der Europäischen Zentralbank auffangen soll. Finanziert vor allem von den Sparern, die längst mit ihren Einlagen ein klares Verlustgeschäft machen.

Mehr als 1000 Milliarden Euro hat die EZB binnen weniger Monate zu minimalem Zins in die Banken gepumpt. Die geben das Geld wunschgemäß zu einem mehrfachen Zinssatz in Form von Anleihen den Staaten weiter. Für den Ausfall dieser Anleihen haften dann – siehe Griechenland – im Endeffekt wieder die Steuerzahler.