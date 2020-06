"Ministerin Schnelle Zunge" provoziert alle

Vor dem Vorhang hatte es gestern den Anschein, als wäre in der Regierung alles in bester Ordnung. Kanzler Werner Faymann ( SPÖ) zählte auf, dass im Ministerrat zehn Gesetze auf den Weg gebracht worden seien: So werde etwa ein neues Bundesamt für Asyl und Migration geschaffen, Bezirksgerichte würden zusammengelegt, die Gewerbeordnung würde novelliert.

Vizekanzler Michael Spindelegger ( ÖVP) ergänzte, durch das neue Bundesamt für Asyl würden 194 Behörden ersetzt: "Das ist ein gewaltiger Schritt in Richtung Verwaltungsreform."

Einen Streit über die Causa Muhm (siehe unten), nein, einen solchen gebe es nicht, erklärten die Koalitionsspitzen. Sachfragen und Personalbesetzungen würden nicht verquickt. Wobei Spindelegger mit süffisantem Lächeln hinzufügte: "Es wäre doch das erste Mal in Österreich, dass Personalfragen mit Sachfragen verknüpft werden."