Millionenschaden nach Unwettern

Mit historischen Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen war 2011 laut einer internatonalen Klima-Studie ein Jahr der Extreme.

"2011 war, bezogen auf Wetterphänomene das turbulenteste Jahr der vergangenen drei Jahrzehnte", erklärte die Vizechefin der US-Wetterbehörde, Kathryn Sullivan am Dienstag bei der Studien-Präsentation.

Die Forscher führten neben der Klimaerwärmung die Wetter-Extreme auf das Phänomen La Niña (spanisch das Mädchen) zurück. Dabei entstehen hohe Luftdruckunterschiede zwischen Südamerika und Indonesien. Das führt zu starken Passatwinden. Vom Passat wird im Pazifischen Ozean das warme Wasser an der Oberfläche nach Südostasien getrieben. Der so entstehende Starkregen sorgt in Teilen Australiens und Asiens für enorme Überflutungen, in Nordamerika wird das auftreten von Hurrikanen begünstigt.

Der Studie zufolge – 378 Wissenschaftler aus 48 Nationen nahmen daran teil – zeigte sich die Klimaveränderung vor allem in der Arktis. Das arktische Packeis ist im Sommer 2011 auf die zweit kleinste Größe, die jemals gemessen wurde, geschmolzen. Tendenz fallend.

Eisschmelze

Und die Antarktis erlebte am 25. Dezember 2011 mit einer Temperatur von minus zwölf Grad ihren bisher wärmsten Tag seit Beginn der Messungen. Im Vorjahr gingen auch die Gletscher weiter zurück.

Die Hitzewelle in Österreich wurde im Juli durch zu warme Wassertemperaturen (um drei bis vier Grad) im Mittelmeer ausgelöst.