Merkwürdige Ruhe in Großbritannien

Steigende Arbeitslosigkeit, stockender Konsum, fallende Immobilienpreise: Auch in Großbritannien braut sich in diesem Herbst eine explosive Mischung für die nächste Krise zusammen. Politisch aber bleibt es trotzdem merkwürdig ruhig.



Zum Auftakt der Parteitags der regierenden Konservativen befindet sich Premier Cameron in einer überraschend komfortablen Position. Die Labour-Opposition hat sich auf ihrem gerade absolvierten Parteitag vor allem mit sich selbst und der Aufarbeitung alter Fehler aus der Zeit von Tony Blair beschäftigt. Parteichef Ed Miliband gelingt es einfach nicht, seine Partei auf den von ihm angesteuerten Kurs links der Mitte zu lenken. Entsprechend schwach bleiben trotz Wirtschaftskrise und Politikfrust Labours Umfragewerte.



Die mit den Konservativen regierenden Liberaldemokraten werden von ihren Wählern offensichtlich immer noch für die strenge Sparpolitik und die Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich - Stichwort Studiengebühren - verantwortlich gemacht. Das gibt den Konservativen, zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen normalerweise schwächeln, eine solide Mehrheit in den Umfragen - und Premier Cameron auf diesem Parteitag die Chance, seine Führungsrolle in der Wirtschaftskrise zu präsentieren.



Entsprechend deutlich rückte der Premier schon zur Eröffnung des Parteitages in Manchester Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft in den Mittelpunkt seiner öffentlichen Äußerungen: So sollen verwaiste Baugründe Immobilienunternehmern vorerst kostenlos überlassen werden. Gezahlt wird erst, wenn Käufer für die neuen Häuser gefunden sind.