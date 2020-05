Merkel kandidiert wieder - egal, wer Herausforderer ist

Noch ist nicht Halbzeit der Regierung Merkel, schon laufen sich die Akteure für 2013 warm. Steinbrücks Ambitionen schrecken nicht nur seine SPD auf: Am Freitag machte auch die Kanzlerin klar, dass sie wieder kandidiert - "egal, wen die SPD nominiert". Das war nach der schwachen Leistung bisher nicht so sicher wie ihre Ambition auf die fernere EU-Präsidentschaft.



Ohnehin ist angesichts der Implosion der FDP völlig unklar, mit wem Merkel koalieren will, selbst wenn die Union stärkste Partei bliebe. Was wegen des Frusts der Kernwähler über die programmatische Kernschmelze unter ihr durchaus offen ist.



Gehen diese noch weniger wählen als bisher, stärkt das vor allem die Grünen, die ihre Anhänger am besten mobilisieren. Schwarz-Grün bleibt aber trotz der Atomwende Merkels wohl ein "Hirngespinst" linker Medien.