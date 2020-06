Mehr Schutz für die älteren Arbeitnehmer

Rund 70 Prozent aller Personen, die im vergangenen Jahr in den Ruhestand gegangen sind, waren Frühpensionisten. Dass diese Zahl reduziert werden muss, darüber sind sich Experten und Politik einig. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, ist aber strittig.

Die Seniorenvertreter Andreas Khol und Karl Blecha haben in der ORF-Pressestunde am Sonntag mit einem neuen Vorschlag aufhorchen lassen: Unternehmer, die ältere Mitarbeiter in die Frühpension "drängen oder mobben, sollen die Kosten für die Frühpension bis zum Regelpen­sionsalter tragen". In den Niederlanden und in Finnland sei das bereits Realität.