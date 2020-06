Mehr Entwicklungshilfe für "brave" Staaten

Neue Ideen für die Asylproblematik bringt Innenministerin Johanna Mikl-Leitner von einem Arbeitsbesuch in der Schweiz bei ihrer Ressortkollegin Simonette Sommaruga mit: Die Koppelung von Entwicklungsgeldern an die Bereitschaft von Staaten, in der Asylfrage enger zu kooperieren.

Es gibt viele gemeinsame Herausforderungen für die Schweiz und Österreich. Beide Länder sind in den vergangenen Monaten mit stark steigenden Asylantragszahlen konfrontiert. In Österreich ist es eine Steigerung von 31 Prozent auf 14.426 Asylanträge. Unterschiedlich sind nur die Herkunftsländer. Nach Österreich kommen vorwiegend Menschen aus Afghanistan, Russland ( Tschetschenien), Pakistan und Somalia. Die stärksten Asylantragsstaaten in der Schweiz sind Eritrea, Tunesien und Nigeria.

Die Schweiz reagiert auf die neue Flüchtlingswelle mit der Koppelung der Entwicklungshilfe und der Kooperationsbereitschaft in den Herkunftsländern. Im Klartext: Staaten, die ihre Grenzen besser schützen und ihre illegal nach Europa eingereisten Staatsbürger problemlos wieder zurücknehmen, bekommen mehr Geld.