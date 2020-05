Medienskandal: Cameron in der Bredouille

E-Mails mit angeblichen Beweisen dafür übergab die Zeitung News of the World am Mittwoch den Ermittlern. Die Labour-Partei legte Rebekah Brooks den Rücktritt als Chefin der britischen Tageszeitungen von Murdochs Konzern News Corp nahe. Sie war zur fraglichen Zeit Chefredakteurin bei News of the World, will aber nichts von den Methoden gewusst haben.



Die britische Öffentlichkeit schäumt. Auch deshalb, weil Cameron mit Brooks befreundet ist. Sie und ihr Ehemann waren wiederholt in Camerons Landhaus. Für den Medienzaren Murdoch kommt der Skandal ebenfalls zu einem heiklen Zeitpunkt. Er setzt gerade alles daran, mit News Corp den britischen Satellitensender BSkyB zu übernehmen. Nun ist fraglich, ob der Deal über die Bühne gehen kann. Es ist nicht das erste Mal, dass News of the World in Misskredit ist. Diesmal haben die Anzeigenkunden sofort reagiert und lukrativen Aufträge storniert.