Mann verschickt sich per Post: Lebensgefahr

Schick di doch söba deiner Freindin in an Packerl, glaub ma, die Klane wird si gfrein!", sang einst Ludwig Hirsch. Ein so tragisches Ende wie in dem Lied hat es mit Hu Sengs Aktion zwar nicht genommen, aber auch er bezahlte die Geburtstagüberraschung für seine Freundin fast mit dem Leben.

Wie das britische Nachrichtenportal The Sun berichtet, hatte sich der junge Mann aus Südchina in ein Paket einpacken und an das Büro seiner Freundin verschicken lassen. Doch es lief anders als geplant: Das Paket ging verloren und tauchte drei Stunden lang nicht mehr auf. Stunden, in denen die Luft für Hu Seng immer dünner wurde.

Als Herzdame Li Wang das Paket schließlich bekam und öffnete, soll ihr Freund bereits ohnmächtig gewesen sein. Eilig herbeigerufene Sanitäter retteten dem Pechvogel das Leben. "Ich wusste nicht, dass es so lange dauern wird", sagte Seng zu The Sun. Er habe versucht, ein Loch in den Karton machen, aber dieser war zu dick. "Ich wollte die Überraschung nicht durch Schreien verderben."