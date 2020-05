Mann steckte in Schlackeschicht fest

Einen Absturz anderer Art erlebte ein 27-jähriger Mann in Kärnten. Er war in der Nacht auf Sonntag nach dem Besuch eines Feuerwehrfestes in Ludmannsdorf im Rosental auf dem Heimweg nach Grafenstein. Es war gegen 2.30 Uhr, als der Zeltfestbesucher bei einer Biogasanlage in Wellersdorf vorbeikam. Plötzlich verlor der Heimkehrer den Boden unter den Füßen: Er hatte in der Finsternis eine 10 mal 10 Meter große Betongrube übersehen.



Ohne Halt stürzte der Mann sechs Meter in die Tiefe. In einer Schlackeschicht blieb der 27-Jährige stecken. Der Grafensteiner konnte noch über Handy seine Schwester verständigen. Allerdings war es ihm nicht möglich anzugeben, wo genau er sich befand, er hatte die Orientierung verloren.



Suchaktion Die Schwester forderte sofort Hilfe an. Wegen der ungenauen Ortsangaben musste die Polizei einen Hubschrauber-Suchflug starten, wobei auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz kam. Schließlich konnten die Einsatzkräfte den Mann in der Betongrube ausmachen.



Der 27-Jährige wurde von den Feuerwehren Wellersdorf und Ludmannsdorf geborgen und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Er dürfte einen Schulterbruch, Knieverletzungen und eine Gärgasvergiftung erlitten haben.