Luther spaltet die Kirche

Porträts des Reformators Martin Luther und dessen Ehefrau Katharina von Bora (jeweils rechts) betrachtet am Dienstag (27.01.2004) eine Besucherin des Lutherhauses am in Wittenberg. Am 29. Januar 2004 jährt sich zum 505. Mal der Geburtstag von Katharina von Bora. Die Lutherstadt Wittenberg begeht mit einem Festakt den Tag der Reformationsfrau und lädt zu einem mittelalterlichen Essen in das Refektorium des Lutherhauses. Foto: Peter Endig dpa/lah

© Bild: APA/Peter Endig