Lopatka setzt erste Duftmarke

Lopatka kritisiert auch, dass Faymann den krisengebeutelten Griechen mehr Zeit für die Rückzahlung ihrer Kredite geben will: "Dass der Kanzler vorprescht und noch vor dem Vorliegen des Troika-Berichts eine Fristerstreckung fordert, ist ein falsches Signal. Das richtige Signal kann nur pro-europäisch sein: Strenge Rechnung, gute Freunde. Schließlich sind wir unseren Steuerzahlern verpflichtet." Lopatka selbst ist "überzeugt, dass wir es schaffen, auch die Griechen in der Eurozone zu halten."

Wie will der designierte Staatssekretär seinen neuen Job anlegen? "Entscheidend ist, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen", sagt Lopatka. Zu diesem Zweck will er bald auch durch die Bundesländer touren, um für das "Projekt Europa" zu werben. So will er künftig auch einen "klaren Kontrapunkt" zu den EU-kritischen Mitbewerbern, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Frank Stronach, darstellen.