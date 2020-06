London ist bereit für die Olympischen Spiele

Neue Standards wurden in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt. Es wurde nichts gebaut, was nicht auch in Zukunft gebraucht wird. Ein paar Beispiele für temporäre Lösungen: Die Basketball-Tragluft-Halle wandert nach den Spielen nach Glasgow, auch das Schießzentrum wird ab- und an einem anderen Ort in England aufgebaut. Das Olympische Dorf im Stadtteil Stratford wird zu 3000 Sozialwohnungen umfunktioniert. Eröffnet werden die Olympischen Sommerspiele am 28. Juli von Queen Elizabeth II., die im Jahr 2012 ihr 60-jähriges Thronjubiläum feiert. Die Queen hat bereits einmal Olympische Sommerspiele eröffnet, und zwar 1976 in Montreal als nominelles Staatsoberhaupt von Kanada. Mehr als 100 Staatsoberhäupter haben bereits ihren Besuch angekündigt. An die 20.000 Journalisten werden von den Wettkämpfen berichten. Bis zu 27.000 Polizisten und Sicherheitskräfte sind im Einsatz.