Linke: Der unaufhaltsame Aufstieg Sahras

Hier irrt der Gefühlsjournalismus nicht. Kaum eine Frau im Bundestag achtet so auf ihr Äußeres. Zwischen bewusst jugendlich-schlampig bis proletarisch-schäbigen Kolleginnen links von der CDU und oft erheiternd entgleisten Grünen fällt die 42-Jährige auf: Immer modisch dezent, gut geschminkt und scheinbar gebräunt, lebt Sahra Wagenknecht die gutbürgerliche Optik. Die gipfelte bei ihrer Hochzeit im weißen Brautkleid in Venedig.



Biografisch und politisch ist Wagenknecht hingegen eine lupenreine Kommunistin – mit parteiinterner Nachrede des Opportunismus und kalter Karriere-Planung. Geboren in Jena als Tochter einer Ostdeutschen und eines früh aus deren Leben entschwundenen Iraners, trat sie sechs Monate vor dem Mauerfall der SED bei, die DDR war noch lange nach deren Untergang für sie ein Opfer des Westens.



Nach dem Studium kam sofort die Politik: Arbeit in der Wirtschaft kennt Wagenknecht, wie sie einmal zugab, nur aus Büchern, überwiegend von Marx und Gefolgsleuten. Das ist so wenig untypisch für Genossen wie ein behaglicher Lebensstandard: Die stellvertretende Partei- und Fraktionschefin hat drei Wohn­adressen – in Berlin, in ihrem Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen und neuerdings in Saarbrücken.



Denn vom Journalisten-Mann aus der Gondel ist sie schon lange getrennt, sie lebt nun meist mit dem „Linken“-Altstar Oskar Lafontaine, 68, in dessen Villa. Der unermüdliche Kämpfer für Arme und Unterdrückte des Kapitalismus, zugleich Erzfeind der SPD, deren Chef er einmal war, lebt von seiner dritten Frau getrennt.