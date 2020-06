Lehrer: Zwist um Dienstrecht

So harmonisch wie die Gespräche über ein neues Lehrerdienst- und Besoldungsrecht begonnen haben, werden sie vermutlich nicht weiterlaufen. Das zeichnet sich vor der ersten Verhandlungsrunde ab, die am kommenden Montag stattfindet. Denn die Gewerkschaft fordert "ordentliche Nachbesserungen" von der Regierung, sagt Chefverhandler Paul Kimberger zum KURIER. "Was jetzt auf dem Tisch liegt, ist viel zu wenig."

Vor zwei Wochen haben die Regierungsverhandler – Bildungsministerin Claudia Schmied, Finanzministerin Maria Fekter und Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek – den Standesvertretern ihre Reformvorschläge übergeben.

Mittlerweile haben die Gewerkschafter das Papier analysiert. AHS-Lehrergewerkschafter Eckehard Quin kritisiert, die Politik habe Zusagen gemacht, die sie nun nicht einhalte. So seien etwa als Unterstützung für die Lehrer Schulpsychologen, Sozialarbeiter und Sekretärinnen versprochen worden. "Davon steht nichts in dem Papier." Um den OECD-Schnitt für administratives und pädagogisches Personal zu erreichen, bräuchte Österreich 9000 zusätzliche Psychologen, Sozialarbeiter und Verwaltungsbedienstete, sagt Kimberger. Vorreiter Finnland habe laut OECD-Studie noch viel mehr. Auch, dass alle Pädagogen künftig auf Masterniveau ausgebildet werden, habe die Politik immer wieder angekündigt. "Davon steht auch nichts im Papier", kritisieren Kimberger und Quin unisono. Eine genaue "qualitative und quantitative Jobdescription" vermissen sie ebenos. Bildungsministerin Schmied wollte die Vorwürfe auf Anfrage nicht kommentieren.