Lehrer: Fünfer-Reform könnte teuer werden

In einem Jahr sollen die ersten AHS ein neues System anwenden: Die "modulare Oberstufe". Bei den Grundzügen des Modells ist sich die Regierung einig: Der Lehrstoff soll in Module unterteilt werden, was das Aufsteigen mit bis zu drei Nicht genügend ermöglichen soll. Die Schüler sollen zum Ausbessern Hilfe bekommen: Förder-Unterricht in den betroffenen Fächern und einen "Lerncoach".



Beschlossen werden soll die Reform noch heuer; bis 2016 soll sie vollzogen sein. Am Gesetzes-Entwurf von Unterrichtsministerin Claudia Schmied ( SPÖ) gibt es allerdings heftige Kritik.



Eckehard Quin, Standesvertreter der AHS-Lehrer, bezeichnet den Entwurf als "nicht ausgereift"; er verursache "zum Teil völlig wahnwitzigen, unnötigen Verwaltungsaufwand und führt Schüler in Sackgassen". Quin befürchtet nämlich, das Aufsteigen mit Nicht genügend könnte dazu führen, "dass Schüler bis in die Abschlussklasse kommen, ohne in einem Fach in den Jahren zuvor eine positive Leistung erbracht zu haben. Zur Matura dürfen sie dann aber nicht antreten." Laut Ministerium soll das nicht möglich sein: "Alle Fünfer müssen ausgebessert werden", heißt es.



Bedenken gibt es auch bezüglich der geplanten Kosten-Neutralität: Schmied rechnet damit, dass durch das weitgehende Wegfallen des Durchfallens viel gespart werden kann. So viel, dass mit diesem Geld die Betreuungslehrer und Förderkurse bezahlt werden können. Das Finanzministerium hat das angezweifelt, auch Quin glaubt die Rechnung nicht: "Wenn man eine ordentliche Förderung anbietet, kann das Modell nicht kostenneutral sein."