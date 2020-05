Lehrer-Ausbildung: Schmied contra Unis

Eine klare politische Ansage: Nach der Reform der Lehrer-Ausbildung sollen die PH hier die Federführung übernehmen, womöglich in einer Umwandlung zu Pädagogischen Universitäten.



Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle ( ÖVP) kann sich ein gemischtes System vorstellen: Dort, wo es Unis gibt, sollen diese mit den PH kooperieren; wo es keine Unis gibt, sei eine Weiterentwicklung der PH zu Pädagogischen Universitäten denkbar.



Heinz Engl, Rektor der Uni Wien, hält wenig von Plänen, die Lehrer-Ausbildung zur Gänze an die PH zu verlagern. "Im Schmied/Töchterle-Konzept steht, die gesamte Pädagogen-Ausbildung muss in einer Hand sein. Wenn das so ist, dann sind wir die Einzigen, die das können", sagt Engl zum KURIER. "Das heißt nicht, dass wir danach drängen, Kindergärtnerinnen auszubilden. Aber wenn alles in einer Hand sein muss, dann unter der Führung der Uni." Man sei aber natürlich bereit, mit den PH zu kooperieren.



Für die Uni Wien, der "bei Weitem größten Lehrer-Ausbildungsstätte in Österreich", sei die Lehrer-Ausbildung ein "zentrales Thema", sagt Engl: "Wo kommt unser Studierenden-Nachwuchs her? Aus den Schulen. Ein Physik-Lehrer muss auch die Möglichkeit gehabt haben, bei Anton Zeilinger eine Vorlesung besucht zu haben. Von Leuten, die in der Forschung arbeiten, ausgebildet zu werden, ist für einen Lehrer zentral. Zumindest für die Sekundarstufe ist es wichtig, die Lehrer-Ausbildung an der Uni zu behalten."