Lauschangriff auf Eltern von Mordopfer Milly

Wenn Milly jetzt durch die Tür kommen würde, glaube ich nicht, dass wir etwas sagen könnten. Wir würden nur vor Freude weinen und sie lange umarmen." Es sind die Eltern der entführten Milly Dowler, die News of the World (NoW) in diesem Interview ihr Herz ausschütteten. Das Mädchen aber war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Die Eltern saßen einem Trick auf - inszeniert von News of the World.



Die Tageszeitung The Guardian hat die Taktiken des Skandalblatts enthüllt. Anhand dieses traurigen Falles zeigt man, auf welche Weise NoW Angehörige von Opfern und Promis als Informationsquelle missbrauchte.