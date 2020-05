Laserpointer-Attacke auf Flugretter

Als die Angriffe beim Abflug des Christophorus-Hubschraubers weitergingen, machte Schornsteiner, 51, der viele Jahre Militärpilot war, mit den Angreifern kurzen Prozess. Mit der Erfahrung, die er bei Nacht-Einsatzflügen an der Grenze erworben hatte, umkreiste er das im Dunkeln gelegene Versteck der Angreifer und führte eine Polizeistreife per Funk direkt vor ihre Haustüre. Vor Ort stießen die Beamten auf eine Gruppe Jugendlicher. Ein 17- und ein 19-Jähriger gaben die Attacken schließlich zu, der Laserpointer konnte sichergestellt werden.



"Ich bin froh, dass die Übeltäter geschnappt wurden. Die wissen ja gar nicht, was da passieren könnte", sagt Schornsteiner, der auch Flugrettungslehrer ist. Gegenüber den beiden Jugendlichen werde es jedenfalls kein Pardon geben, kündigte Reinhard Kraxner, Chef der ÖAMTC-Flugrettung an. Die Beiden werden wegen vorsätzlicher Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt angezeigt. Dafür gibt's einen Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Haft.



Allein im Vorjahr hat die Austro-Control 20 Blendungen registriert, die Dunkelziffer liegt nach Angaben vieler Piloten weitaus höher. EU-Abgeordneter Jörg Leichtfried verlangte deshalb erst am Mittwoch von der EU-Kommission ein Einfuhrverbot von Laserpointern aus Asien, ein Verkaufsverbot der Geräte und die Einführung drakonischer Strafen.