Kunstfehler: Rekordsumme für blinden Buben

An diesem Tag, es war der 11. November 2005, sollte der vierte Geburtstag der Tochter gefeiert werden. Da erfuhr Familie A., dass der drei Monate zuvor geborene Sohn Lukas (Name von der Redaktion geändert, Anm.) blind ist und für immer blind bleiben wird.

"Unsere Welt ist zusammengebrochen", sagt Herr A. im Gespräch mit dem KURIER. "Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, was das bedeutet." Erst nach und nach wurde klar: Lukas kann nicht zwischen Tag und Nacht unterscheiden, er wird seine Eltern nie lachen sehen, jedes Geräusch löst Stress und Angst aus, weil er es nicht einordnen kann.



Lukas war eine Frühgeburt, kam in einem Vorarlberger Krankenhaus mit Kaiserschnitt auf die Welt und musste künstlich beatmet werden. Das geschieht mit Druck, dabei können kleine Adern platzen, und so etwas passierte in Lukas' Augen.



Der Oberarzt ordnete eine engmaschige Kontrolle an, dann ging er auf Urlaub. Die Kollegen nahmen es nicht so genau. Die Eltern drängten bei den Visiten darauf, dass die Augen untersucht werden, doch sie wurden immer wieder vertröstet. 21 Tage lang.



Inzwischen löste sich - wie man nun weiß - die Netzhaut in den Augen des Neugeborenen ab. "Von einem Tag auf den anderen wurde uns dann zwischen Tür und Angel mitgeteilt, dass eine Notoperation gemacht werden muss." Lukas wurde dafür nach Innsbruck gebracht, aber die Operation musste nach zweieinhalb Stunden wegen Erfolglosigkeit abgebrochen werden. "Da ist nichts mehr zu richten", sagten die Ärzte zu Herrn A.



Ein Gerichtsgutachten ergab, dass bei rechtzeitiger Kontrolle und Behandlung zumindest eine Sehschärfe von 20 bis 40 Prozent hätte erhalten werden können. "Bei 30 Prozent kann man sich mit Brillen frei bewegen und sieht zum Beispiel Stufen. Bei 50 Prozent kann man sogar den Führerschein machen", sagt der Vater. Er will keinen Arzt schlecht machen, aber das Kontrollsystem im Spital macht er verantwortlich.



Ein blindes Kind benötigt einen durchschnittlichen Pflegeaufwand von fünf Stunden täglich, und dieser Aufwand besteht lebenslang. Die Familie A. musste ihr Leben komplett umstellen und forderte vom Krankenhaus in Lukas' Namen 200.000 Euro Schmerzensgeld sowie Pflegekostenersatz. Das Krankenhaus wollte nur 50.000 Euro zahlen, mit dem Argument: Von Anfang an nicht zu sehen sei psychisch leichter zu ertragen als später zu erblinden. Es ist eher umgekehrt: Eine Psychologin erklärte im Prozess, dass die soziale und kognitive Entwicklung bei blinden Kindern gestört wird, weil Kinder über den Sehsinn lernen.