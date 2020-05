Kripo kämpft gegen neue Ostbande

In den vergangenen beiden Jahren gelang es dem Bundeskriminalamt, die Zahl der Autodiebstähle in Österreich auf ein Drittel zu senken. Nun läuten wieder die Alarmglocken. Zuletzt wurden wieder mehr Autos gestohlen. Die Kriminalstrategen schließen nicht mehr aus, dass eine neue Schieberbande aktiv ist.



Das sind die Fakten: Im ersten Halbjahr wurden 1341 Pkw entwendet. Das sind um 137 Autos mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders begehrt unter Autodieben ist der Audi A6. Betroffen sind aber alle Marken, die sich in Österreich gut verkaufen.



Generalmajor Gerhard Lang, Chefstratege des Bundeskriminalamtes: "Wir beobachten die Entwicklung sehr genau." Es gibt wöchentliche Treffen mit den führenden Kriminalisten Österreichs, auch mit den Kollegen der Nachbarländer tauscht man sich aus.



Der Gegner ist nicht neu: Ostbanden, die sich ständig neu organisieren. Sie arbeiten nach einem simplen Muster. Ein Auto wird erst "beschafft", wenn es dafür eine Bestellung gibt. Die gestohlenen Autos werden umgebaut, bekommen eine neue Identität und werden weltweit an Händler verschickt. Der Endabnehmer weiß oft gar nicht, dass er einen gestohlenen Pkw gekauft hat.