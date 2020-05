Kontinente: Und sie bewegen sich doch

Die damals vorherrschende Lehrmeinung erklärte sich diese Phänomene damit, dass es Landbrücken zwischen den fest verharrenden Kontinenten gegeben haben müsse, die irgendwann untergegangen seien.

„ Alfred Wegener hatte damals eigentlich gar keine Chance, seine Hypothese zu beweisen, weil man die Technologie noch nicht hatte“, sagt Wilfried Jokat, Geophysiker am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI). Heute lässt sich mit sehr genauen Messverfahren nachweisen, dass die Kontinente sich mit ihren Erdplatten um einige Millimeter im Jahr bewegen, angetrieben von Kräften unterhalb der festen Erdkruste. So wird zum Beispiel der Atlantik breiter, am mittelatlantischen Rücken bildet sich neuer Ozeanboden. Wo Kontinentalplatten aufeinandertreffen, entstehen Faltengebirge. Die Alpen sind ein Beispiel dafür.

An Kollisionsstellen wird Gestein auch in die Tiefe gedrückt. Dort gibt es regelmäßig Erdbeben und viele Vulkane, etwa am Feuergürtel rings um den Pazifik. Letztes dramatisches Beispiel: das Erdbeben in Fukushima. „ Afrika schwimmt Richtung Norden, schiebt das Mittelmeer zu und türmt gleichzeitig ein Gebirge auf“, sagt Bernhard Hubmann. „Irgendwann wird es dann Pangaea ultima geben“, prophezeit der Geologe. Aber bis dahin werden noch mindestens 150 Millionen Jahre vergehen.