Knackpunkt Minderheitenschutz

Zur Entwicklung in den übrigen Ländern des ehemaligen Ostblocks und Ex-Jugoslawiens erklärt Rudolf Reimann: " Ungarn war sofort nach 1989 eines der ersten Länder in dieser Richtung. Dann folgte Rumänien, das ebenfalls restituieren will." Auch Slowenien habe ein Entschädigungsgesetz geschaffen: "Es gibt manche Probleme, aber im Wesentlichen funktioniert dort die Restitution." Das Problem in Slowenien sei ein anderes – nämlich die Anerkennung der verbliebenen deutschen Volksgruppe als autochthon, also als alteingesessene Minderheit.

Völliger Stillstand, was den Status der deutschen Minderheit und die Entschädigungsfrage betrifft, herrsche hingegen in Tschechien und der Slowakei: "Diese beiden Länder sind unrühmliche Ausnahmen innerhalb der EU. Dort tut sich überhaupt nichts." Die Blockade sei sogar "noch schlimmer geworden, als es vor deren EU-Beitritt war." Positiv sei nur, dass intellektuelle Kreise – tschechische und slowakische Literaten und Historiker – aus eigenem Antrieb begonnen haben, die Problematik der Vertreibung 1945 aufzuarbeiten.