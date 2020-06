Klimaschutz: Zeit der Ausreden ist vorbei

Konkret fordert Salcher seine Leser auf, in kleinen Schritten anzufangen: Von Mülltrennung über Licht ausschalten bis zur Überlegung, ob man als Stadtmensch einen Allradwagen fahren muss. Von mehr Achtsamkeit im Umgang mit anderen über die Bereitschaft, Unterschriftenaktionen wohlwollend zu prüfen, bis zur Gründung eigener Initiativen.

Dabei gelte, so Salcher: „Niemals alleine kämpfen. Wenn man zwei, drei Verbündete hat, sind die Chancen ungleich höher, dass etwas in Bewegung kommt.“ So ließen sich auch globale Themen anpacken: Wenn informierte Konsumenten Produkte boykottierten, die durch Kinderarbeit entstehen oder bei deren Herstellung Menschen ausgebeutet werden, zeige das Wirkung.

Manche Themen habe er gar nicht anschneiden wollen, weil sie ihm „zu weit weg erschienen“, etwa die umstrittene Gasfördermethode „ Fracking“, die in Teilen von Kanada und den USA zu Umweltzerstörung und vergiftetem Trinkwasser führe. Plötzlich tauchte das Thema auch bei uns auf, weil sogenannte „Schiefergasvorkommen“ gefunden wurden. Salchers Konklusio: „Kein Thema ist so weit weg, dass es uns nicht schon morgen betreffen kann.“

Neben vielen Beispielen bringt der Autor auch einen leidenschaftlichen Aufruf: „Öffnen Sie Ihre Augen und werden Sie Zeitzeuge der Schlacht um die Zerstörung oder Rettung der Arktis! Diese ist einerseits ganz wichtig für die Stabilität des Klimas, andererseits lagern dort riesige Ölreserven.“ Werde dort tatsächlich nach Öl gebohrt, so handle es sich dabei um den „größten Tabubruch, der je in Bezug auf den Generationenvertrag begangen wurde“. Jeder sei verpflichtet, dagegen zu kämpfen. Denn eines Tages werde uns ein Enkel – oder ein fremdes Kind – mit Blick auf die Welt, die wir hinterlassen haben, fragen: „Und was hast du getan?“

