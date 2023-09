Tote und Vermisste bei Überschwemmungen in Bulgarien, Griechenland und der Türkei

Bei Starkregen und Unwettern sind in Bulgarien zwei Menschen an der südlichen Schwarzmeerküste ums Leben gekommen. Weitere drei Menschen wurden vermisst, wie der Fernsehsender bTV am Dienstag unter Berufung auf die Behörden berichtete. Hotels und Häuser am Schwarzen Meer wurden den Berichten zufolge nach Dauerregen überschwemmt. Die Behörden riefen im Raum Zarewo den Notstand aus, nachdem der Fluss Weleka über die Ufer getreten war.

Straßen waren demnach überschwemmt, Autos standen im Wasser. Brücken wurden von den Fluten mit sich gerissen. Mehrere Badeorte waren von der Außenwelt abgeschnitten, da Landstraßen wegen des Wassers nicht befahrbar waren.

Auch mehrere Campingplätze in der Region waren überflutet, bei starkem Wind wurden Autos und Wohnwagen Berichten zufolge ins Meer getrieben. Urlauber wurden in Sicherheit gebracht. Im Badeort Sinemorez brach die Stromversorgung zusammen. Die Einwohner des Dorfes Kosti wurden evakuiert. In der Kleinstadt Zarewo riefen die Behörden die Menschen auf, sich zu höher gelegenen Plätzen zu begeben.