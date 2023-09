Badelt sieht heimische Wirtschaft durch Klimakrise besonders gefordert

Viele europäische Länder stünden vor ähnlichen Herausforderungen wie Österreich - seien es die gestiegenen Energiepreise, die Alterung oder überbordende Bürokratie, so Wirtschafts- und Arbeitsminister Kocher. "Aus meiner Sicht braucht es daher europäische Antworten", sagte er. "Es gibt eine starke EU-Kommission, es gibt viele Pläne, aber es braucht noch mehr Kohärenz, eine klare Prioritätensetzung und einen stärkeren Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit." Bei der Verfügbarkeit von Arbeits- und Fachkräften könne Österreich selbst an einigen Stellschrauben drehen. "Eine Fachkräftestrategie auf nationaler Ebene ist die Voraussetzung dafür, dass unser Wachstumspotenzial hoch bleibt", so Kocher. "Damit der nächste Aufschwung - und er wird kommen - ein nachhaltiger ist, müssen wir uns auf diese strukturellen Herausforderungen konzentrieren."

Badelt mahnt zur Vorsicht bei Lohnverhandlungen

Mit Blick auf die am Montag beginnenden Lohnverhandlungen mahnte Badelt zur Vorsicht und sprach von einem "ökonomischen Dilemma". Zum einen sei die Inflation nach wie vor hoch, zum anderen sei klar, dass die Zweitrundeneffekte - wenn also die frühere Inflation zu höheren Preisen und Lohnforderungen führt - der stärkste Inflationstreiber seien. Zudem habe Österreich in den vergangenen Jahren höhere Lohn- und Stückkosten gehabt als etwa Deutschland, hier müsse mehr auf die Wettbewerbsfähigkeit geachtet werden. "Das alles muss man in die Lohnverhandlungen mitnehmen, das wird keine leichte Aufgabe."

➤ Fiskalrat in Sorge um Budget: „Aufhören, Geld zu verschwenden“