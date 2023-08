Negativrekorde an Meerestemperaturen, Hitze und Bränden

Im Sommer 2023 zeigte die Klimakrise fast weltweit ihre vielseitigen und oft tödlichen Folgen. In Europa startete im Juli eine Hitzewelle, bei der etwa in Sizilien oder Griechenland über 45 Grad Celsius gemessen wurden, von verheerenden Waldbränden in fast allen südeuropäischen Urlaubsländern begleitet. Und in Kanada verbrannte eine Fläche größer als ganz Österreich. Der August startete dann mit einem historischen Hochwasserereignis in Slowenien und im Süden Österreichs.

Der Juli, der inzwischen auch offiziell vom EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus als bisher heißester gemessener Monat ausgewiesen wurde, nimmt so einen Fixplatz in der Geschichte des vom Menschen verursachten Klimawandels ein. Der weltweit bisher heißeste Tag war den Daten zufolge der 6. Juli 2023 mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 17,08 Grad.

So starke Hitzewellen wie im Juli in Südeuropa und dem Südwesten der USA wären ohne den vom Menschen gemachten Klimawandel so gut wie unmöglich. Zu diesem Ergebnis kam die Initiative World Weather Attribution, die den Zusammenhang von Extremereignissen und Erderhitzung intensiv untersucht. Die analysierte Hitzewelle in Südeuropa war demnach um 2,5 Grad wärmer als sie ohne den menschengemachten Klimawandel gewesen wäre, die in Nordamerika um 2 Grad und eine in China um rund 1 Grad.