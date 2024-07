Earth Overshoot Day: Menschheit lebt ab 1. August über ihre Verhältnisse

Ab dem 1. August verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen , als die Erde in einem Jahr erneuern kann. Mit anderen Worten: Wir leben so, als ob wir 1,7 Erden zur Verfügung hätten. Das berichtet die Organisation Germanwatch unter Berufung auf Berechnungen des Global Footprint Network mit Sitz in den USA und der Schweiz. Der sogenannte Earth Overshoot Day liegt damit einen Tag früher als noch im vergangenen Jahr.

Zur Erdüberlastung zählt etwa der Verbrauch an Fischen , Ackerland oder Holz aber auch die Aufnahmefähigkeit der Erde für Müll und Emissionen . Flugzeuge seien besonders klimaschädlich. Diese verursachten neben dem CO2-Ausstoß etwa das Dreifache des Treibhauseffekts wie wenn dieselbe Menge CO2 am Boden entstehe, betont Germanwatch.

In der 2022 beschlossenen Kreislaufwirtschaftsstrategie haben Klimaschutzministerium, Landwirtschaftsministerium, Finanzministerium und Ministerium für Arbeit und Wirtschaft ein Ziel von sieben Tonnen Materialfußabdruck pro Person und Jahr für 2050 festgelegt, schrieb indes Global 2000 in einer Aussendung.

Von diesem Ziel sei Österreich noch weit entfernt. Der österreichische Ressourcenverbrauch betrug 2018 167 Millionen Tonnen (Mt) pro Jahr oder 19 Tonnen pro Kopf und Jahr. Der konsumbasierte Materialfußabdruck lag im Jahr 2017 sogar bei 33 Tonnen pro Kopf und Jahr. "Die kommenden fünf Monate leben wir auf Pump, mit Ressourcen, die kommenden Generationen dann fehlen werden", so Hannah Keller, Pressesprecherin für Ressourcen und Lieferketten

Österreich bräuchte 3,7 Erden

In Österreich war der Overshoot Day bereits am 7. April, was bedeutet, dass wir sogar 3,7 Erden bräuchten, wenn alle Menschen so leben würden wie wir, unterstrich die IG Windkraft Österreich. Erneuerbare Energien würden es jedoch ermöglichen, Energie mit minimalem CO2-Ausstoß und geringem Ressourceneinsatz bereitzustellen.