Klagenfurt: 100-mal aus Auto gefeuert

Deshalb hielt die Klagenfurterin beim neuen Bezirksgericht in der Feldkirchner Straße an und alarmierte die Polizei. Die Streife fasste die jungen Männer bei der Stadtausfahrt Nord.

Etwa 100 Schüsse hatten die beiden abgegeben. "Es tut uns leid, es war nur ein Jux", war ihre erste Reaktion. Sie wurden wegen gefährlicher Drohung mit einer Waffe angezeigt.



Ende September waren zwei 20-Jährigen gefasst worden, die im Sommer in Wien in 21 Fällen aus dem fahrenden Auto auf Passanten gefeuert haben sollen.