Kinderpornoring: 19 Verdächtige in Österreich

Die „Operation Icarus“ war die erste erfolgreiche Großrazzia der Europol mit Sitz in Den Haag gegen einen Kinderpornoring. Und sie hat gleichzeitig besonders grausige Details und gewaltige Dimensionen aus der internationales Pädophilenszene zutage gefördert. Insgesamt 269 Verdächtige in 22 Ländern wurden ausgeforscht, 112 Personen mittlerweile verhaftet. Unter den Verdächtigen sind auch 19 Österreicher. Mit der Aktion konnte auch ein kleines Mädchen in Frankreich im letzten Moment gerettet werden: Laut Europol-Direktor Rob Wainwright ist unter den Verhafteten auch ein 60-jähriger Franzose, der bereits Kontakt zu einem zwölfjährigen Mädchen aufgenommen hatte.



Gigantische Mengen Datenmaterial wurden sichergestellt. Alleine bei einem verdächtigen Schweizer wurden 120 Terabyte Datenmaterial gefunden – darauf passen 36.000 Stunden High-Quality-Videos. Ein dänischer Verdächtiger hatte 29 Terabyte Datenmaterial mit geschätzten 9000 Stunden Videoaufnahmen.