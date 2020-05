Kim Jong-Il ist tot: Tränen und Raketentest

Dass Kim Jong-Un nun überhaupt nach Großvater Kim Il-Sung und Vater Kim-Jong-Il auf den kommunistischen „Thron“ nachrücken darf, hat vor allem mit der Unfähigkeit seiner beiden älteren Brüder zu tun: Der Älteste diskreditierte sich als Glücksspieler und Disneyland-Besucher. Den Zweitgeborenen soll Vater Kim Jong-Il gar als „mädchenhaft“ geschmäht haben.

Blieb also nur Kim Jong-Un – und auch das erst, als den unberechenbaren, nur 1,60 Meter kleinen Diktator 2008 ein schwerer Schlaganfall ereilte. Feuer war am Dach: Sollte die Macht fest in Händen des Clans bleiben, musste die Nachfolge geregelt und Kim Junior zum Nachfolger aufgebaut werden.

Dabei konnte sich die Führung in Pjöngjang auf die wohlwollende Unterstützung Pekings verlassen. Stabilität beim Nachbarn Nordkorea und Ruhe an den Grenzen – das ist es, was Peking vom kleinen kommunistischen Bruderland verlangt. Wer dabei das Land führt, solange er es nur führt – darin will man sich in Peking nicht einmischen.

Mehr als alles andere fürchtet man in China, aber ebenso in Südkorea und in Japan, einen Kollaps des Regimes in Nordkorea. Ein Aufstand würde Millionen bitterarme Flüchtlinge über die Grenzen treiben, die gesamte politische Stabilität Ost-Asiens könnte gefährlich ins Wanken geraten.

Besonders groß ist die Unsicherheit nach dem Tod Kim Jong-Ils in Südkorea: Präsident Lee Myung Bak rief seine Landsleute zur Ruhe auf. Südkoreas Truppen wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Mit dem Nachbarn hat man hier die böse Erfahrung gemacht: Je unsicherer die Lage im Norden, umso eher ist mit einem Raketenangriff aus heiterem Himmel zu rechnen. Zuletzt im November 2010. Und auch am Montag, an Kim Jong-Ils Todestag, testeten die Nordkoreaner eine Kurzstreckenrakete.