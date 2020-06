Kickl als "Straches Hirn"

Kickl ist Triathlet. Er läuft, schwimmt oder radelt täglich, manchmal vor Sonnenaufgang, und die Anekdote mit dem Tee erzählt viel über den heute 43-Jährigen. Denn damals wie heute hatte er kein Problem, in der zweiten Reihe zu stehen und einem Parteichef zuzuarbeiten.

Mit einem Unterschied: 16 Jahre nach der Thermoskanne ist keine Rede vom Unterordnen: Kickl ist Generalsekretär der FPÖ und gilt als wichtigster Berater des Parteichefs. „Er ist Straches Hirn, der heimliche Parteichef“, sagt BZÖ-Parlamentarier Stefan Petzner, der Kickl aus Kärnten kennt.

Kickl würde das so nie sagen („Wir sind ein Team“). Doch tatsächlich drückt er der FPÖ seit Jahren seinen Stempel auf – nicht nur am politischen Aschermittwoch. Er war es, der Haiders Verbal-Attacke auf den Ex-Chef der Israelitischen Kultusgemeinde ersann („Wie kann einer, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben“); und er ist es, dem Strache viele Idee für seine Reden verdankt.

Doch wer ist dieser Herbert Kickl? Was ist so furchtbar an ihm, dass ihn unaufgeregte Parlamentarier wie Dieter Brosz als „Schreibtischtäter“ und „Populisten der übelsten Sorte“ bezeichnen? Aufgewachsen ist der Vater eines elfjährigen Buben in einer Arbeitersiedlung im Kärntner Radenthein, die Eltern waren Fabriksarbeiter. Im Gymnasium machte er abwechselnd mit Eva Glawischnig („Eine kluge Frau“) den Klassensprecher, ging für ein Philosophie-Studium nach Wien und landete bald in der FPÖ-Partei-Akademie. Gerechtigkeit, sagt er, war immer sein Thema. Die SPÖ hielt er für „verstaubt“ – „die FPÖ vertrat die spitzere Variante der Gerechtigkeit“.