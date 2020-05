Kein Run auf Bildungsvolksbegehren

Der ganz große Ansturm ist bisher ausgeblieben - und er dürfte wohl auch nicht mehr kommen: Die ersten Zahlen zum Volksbegehren Bildungsinitiative, die am Montag zur Halbzeit der Eintragungswoche bekannt wurden, sind ernüchternd. "Wir brauchen noch jede Unterschrift", heißt es aus dem Büro der Bildungsinitiative.



"Mittelprächtig" sei der Andrang in St. Pölten, wo am Montag die 1000-Unterschriften-Grenze geknackt worden ist; "nicht sehr berauschend" heißt es in Wiener Neustadt, wo erst 450 Unterstützer in das Rathaus gekommen sind.



In Graz hält man bei 3000 Unterschriften - "deutlich mehr als bei den letzten beiden Volksbegehren", heißt es. "Raus aus Euratom" (Frühjahr 2011) und "Gegen Postämter-Schließungen" (2009) kamen jedoch österreichweit nur auf enttäuschende 98.000 bzw. 140.000 Unterschriften. Etwas mehr dürfte es beim Bildungsvolksbegehren schon noch werden; die Marke von einer Million Unterschriften scheint jedoch unerreichbar, und selbst die Hälfte noch in weiter Ferne.