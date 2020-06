Karl lässt Inseratenaffäre neu aufrollen

Knalleffekt im Ermittlungsverfahren gegen SP-Bundeskanzler Werner Faymann und Staatssekretär Josef Ostermayer wegen der Inseratenaffäre bei ÖBB und Asfinag: Das Ministerium von Justizministerin Beatrix Karl (VP) hat die Oberstaatsanwaltschaft ersucht, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt dem KURIER einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung Presse: "Es gibt seit Montag eine entsprechende Weisung der Oberstaatsanwaltschaft in unserem Haus." Das Justizministerium habe eine andere rechtliche Einschätzung des Falls als die Staatsanwaltschaft – nun heißt es zurück an den Start.

Noch im Frühjahr hatte es so ausgesehen, als ob die Justiz die Affäre um regierungsfreundliche Inserate in großen Tageszeitungen im Sand verlaufen lassen würde: Manager des Autobahn-Monopolisten Asfinag wurden nicht befragt, obwohl immer wieder Berichte über angeordnete Zahlungen des Monopolisten in den Medien waren. Noch im März berichtete der KURIER über ein 25.000 Euro-Inserat der Asfinag im Magazin Gewinn. Vermerk auf der Auftragsbestätigung: "lt. Herrn Faymann".