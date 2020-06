Kampusch im ORF: "Muss nicht alles erzählen"

Die Unterstellung einer Liebesbeziehung mit ihrem Peiniger sei "völlig absurd". Bei der Vorstellung, dass es Menschen gibt, die solche Fantasien haben, "wird mir so richtig schlecht". Das sei einfach demütigend und beleidigend.



Sie habe auch nie Mittäter gesehen. Mit dem Freund Priklopils, dem diese Rolle schon des öfteren unterstellt wurde, habe sie nach der Flucht mehrmals und lange telefoniert. Das sei geschehen, weil sie u.a. wissen wollte, was in den letzten Minuten Priklopils geschehen sei und welchen Eindruck Außenstehende von ihm hatten. Zugleich interessierte sie, ob er vielleicht schon länger Bescheid wusste und nichts ausgesagt hat. "Ich wollte, falls er irgendwie doch eine Art Mittäter gewesen wäre, vielleicht auch zur Überführung beitragen."



Die Aussage des damals zwölfjährigen Mädchens, das die Entführung beobachtet und dabei angeblich zwei Männer gesehen hat, erklärt sich Kampusch damit, dass es sich in diesem massiven Schockzustand geirrt habe und etwas eingebildet hat, das gar nicht dagewesen ist. "Ich habe ja dann nochmal mit ihr gesprochen und sie wirkt immer noch sehr geschockt. Sie ist immer noch traumatisiert von dem, was damals passiert ist."



Zum Interesse an entsprechenden Details: "Es macht einfach neugierig, was da wohl passiert ist, und es geht darum, nicht um Opferschutz oder dass man etwas aufklärt, und ich nehme an, sollten die wirklich auf den Missbrauch anspielen, ist das ja neben der Freiheitsberaubung, wenn man das jetzt das als akutes Problem betrachtet, jetzt das geringere, denn eine Freiheitsberaubung ist etwas enorm Schreckliches." Keiner sei gerne eingesperrt und das würden diese Menschen offensichtlich nicht verstehen. "Es ist indiskret und überhaupt nicht behutsam oder einfühlsam, was da passiert."



Christoph Feurstein: "Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass Pornovideos von Ihnen existieren. Gibt es solche Videos?" "Nein, hierbei handelt es sich natürlich nur um eine weitere Fantasie, die diese angesprochene Theorie untermauern soll - mit diesem Kinderpornoring und der SM-Szene und dem allen. Da gehört natürlich auch ein Film dazu - in der Fantasie", so Kampusch.