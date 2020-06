Kampf um den Gemeindebau

Ben Slimane, Sohn einer Deutschen und eines Tunesiers, bezeichnet sich als "säkular". Der M­inen-Ingenieur musste sich aber als Brückenbauer zur muslimischen Gemeinde betätigen. Bei der vorhergehenden Wahl hatte die UMP, die Partei von Präsident Sarkozy, ein an die Muslime gerichtetes Flugblatt verteilen lassen, das die SP als "gottlose" Gegner der Errichtung einer Moschee bezeichnete. "Wir sind zwar gegen staatliche Finanzierung von Kultstätten, aber wir waren ihnen behilflich, für ihr Projekt einer ökologischen Moschee mit Solarenergie Gelder vom Energiesparfonds zu erhalten."

Sorgen bereiten ihm ein paar Fundamentalisten: "Die rufen dazu auf, Allah zu wählen, also Enthaltung. In gewissen Vierteln kann das ins Gewicht fallen." Gemeint sind Wohnblöcke, in denen bis zu 40 Prozent der Jugendlichen nur mehr Gelegenheitsjobs ergattern.