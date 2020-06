Kärnten: Mutter stolz auf Franca

Die "schlimmsten 24 Stunden meines Lebens" hat die Mutter der fünfjährigen Franca, Helga Druml aus Nötsch im Gailtal, verbracht, während das Mädchen verschwunden war. Sie betonte am Mittwoch, sie sei "sehr stolz" auf ihre Tochter, die ihr Wissen genützt habe, um sich in der Natur zurechtzufinden. So habe das Kind seinen Durst gestillt, indem es Wasser aus Bächen getrunken habe.

Im Garten erzählte eine quicklebendige Franca, am Schoß ihrer Mutter sitzend, über den glücklichen Ausgang ihres Abenteuers: "Da hab ich zwei Radfahrer gesehen." Mutter Helga: "Hast du dich gefreut?" Franca: "Ja!" Über die Nacht mochte das Mädchen vorerst nicht reden. "Wenn man sie darauf anspricht, fängt sie an zu weinen", so die Mutter.

Das Haus der Familie liegt gut einen Kilometer von der Siedlung Saak entfernt an der Südflanke des Dobratsch. Ein hoher Zaun umgibt das Grundstück, rundherum wuchern Bäume und Haselstauden. Francas Mutter nutzte die Gelegenheit der Anwesenheit der vielen Medienvertreter, um sich bei allen Helfern zu bedanken. Es sei unglaublich gewesen, welche Solidarität im Dorf geherrscht habe, als das Verschwinden von Franca bekanntgeworden ist. "Das ganze Dorf ist zusammengerückt." Nachbarn, Freunde, aber auch Fremde haben spontan beschlossen, sich an der Suche zu beteiligen, das sei ganz wunderbar gewesen. Sie habe zudem unterstützende Anrufe aus ganz Österreich erhalten, in denen Menschen ihr Mut zugesprochen hätten.

Die Polizei geht bei den weiteren Erhebungen vorsichtig vor. Man wolle das Thema in kleinen Schritten mit dem Mädchen aufarbeiten, hieß es. Grundsätzlich wisse man ja, was vorgefallen sei, in den kommenden Tagen werde man noch die letzten Details abklären.