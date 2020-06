Kärnten: Krokodil-Jagd in der Drau

Während in Nieder­österreich das "Geburtstagsschwein" und ein "Killer-Wels" gesucht werden, war Donnerstagvormittag nahezu ganz Sachsenburg auf den Beinen – um ein Krokodil zu jagen. Kinder wollen das Tier in der rund 1300 Einwohner zählenden Marktgemeinde in Oberkärnten auf einer Sandbank in der Drau gesehen haben – ausgerechnet im Fischwasser des designierten FPK-Parteiobmanns Kurt Scheuch.

Behörden und Experten nehmen die Schilderungen der beiden Elfjährigen ernst. "Ein Krokodil, wie von den Kindern geschildert, ist lebensgefährlich", sagt Reptilienexpertin Helga Happ. "Mit fast zwei Metern hat es etwa 60 Kilo, eine enorme Beißkraft und kann mit Schwanzbewegungen schmerzhafte Verletzungen zufügen. Es packt seine Opfer, ertränkt sie und reißt dann Stücke heraus."

Für die Erhebungen wagten sich Chiara und Marcel noch einmal ans Drauufer. "Wir waren baden", erzählt das Mädchen. "Dann hab’ ich etwas wie einen Baumstumpf gesehen." Marcel stimmt zu: "Es hat sich vor- und zurückbewegt und dann nach unseren Kleidern, die auf der Insel gelegen sind, geschnappt."