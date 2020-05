Kärnten: Die Ortstafeln stehen

Der 16. August 2011 wird in die Geschichte Kärntens eingehen. Die ersten der noch fehlenden zweisprachigen Schilder, die gestern in Bad Eisenkappel (Železna Kapla) und Sittersdorf (Žitara vas) aufgestellt wurden, symbolisieren das Ende des 56 Jahre währenden Ortstafelkonflikts.



Das wurde von der heimischen Politik und Slowenenvertretern gestern gebührend gefeiert. Als die Ehrengäste eintrafen, wurden sie von der Polizeimusik empfangen. Vor dem Klagenfurter Landhaus standen jene Ortstafeln, die vier Stunden später aufgestellt wurden.

Kanzler Werner Faymann ( SPÖ) sagte beim Festakt im Wappensaal des Landhauses: "Die österreichische Tradition, bei Konflikten aufeinander zuzugehen, macht mich stolz." Die Karawankengrenze spiegle die Geschichte Europas wider - und hier gebe es jetzt ein Zeichen der Gemeinsamkeit und des friedlichen Zusammenlebens - statt Rechthaberei. Die Stärke der EU und der Geist, mit dem man an Unterschiedlichkeiten herangehe, sei der Geist der hier in Kärnten für die Lösung gelebt worden sei.



Groß war die Freude auch bei den beiden Chefverhandlern: SPÖ-Staatssekretär Josef Ostermayer und Kärntens Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK). "Wir haben den Durchbruch zum Aufbruch geschafft", sagte Dörfler. Die Kompromiss-Lösung verteidigte er: "Keiner bekommt alles, alle bekommen vieles." Ostermayer sprach von einem "schönen, berührenden Moment", aus einer "Mission impossible" sei eine "Mission completed" geworden.



Der Kompromiss, der im Frühjahr mit Slowenenvertretern ausverhandelt worden ist, sieht vor, dass es künftig in 165 Orten neben der deutschen auch eine slowenische Aufschrift gibt. Damit soll es in Orten mit einem Slowenen-Anteil von 17,5 Prozent zweisprachige Schilder geben.



Dörfler qualifizierte die Lösung als "Gegenexperiment zu Oslo, London und Birmingham. Wir zeigen, dass wir in einem Europa der Konflikte die Gegenthese aufstellen können." Und er fügte hinzu: "Danke, dass wir diesen Tag gemeinsam erleben dürfen. Hvala lepa (Danke sehr)."