Juwelier-Überfälle: "Die Nester finden"

Vor zwei Tagen wurde der Juwelier Theuerer in Wien-Landstraße ausgeraubt – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Der KURIER sprach mit dem jüngsten Opfer der Bande.

KURIER: Wie haben Sie den Überfall erlebt?

Karl Theuerer: Meine ersten Worte waren: Na, ned scho wieder! Zwei Männer kamen ins Geschäft. Einer bedrohte uns mit einer Pistole, sprach kein Wort, deutete nur, dass wir uns auf den Boden legen sollen. In der Zwischenzeit blockierte der zweite Mann die Tür, schlug mit einer Axt die Glasvitrinen ein und räumte sie aus. Eine Angestellte flüchtete unbemerkt in die Küche. Sie hat versucht, die Polizei zu rufen. Doch dort war besetzt. Der Überfall dauerte ein bisschen länger als eine Minute vielleicht, dann waren die Männer schon wieder weg.

Wie hoch ist der Schaden?

Es wurden viele hochwertige Markenuhren gestohlen. Wir reden hier von einer Preisklasse bis zu 20.000 Euro pro Stück.

Wie geht es Ihnen heute nach dem Überfall?

Wissen sie, ich habe jedes Mal Angst wenn die Tür auf geht. Es ist der zweite Überfall in drei Monaten, ich fühle mich wie ein Freiwild serbischer Banden.

Wie sichern Sie ihr Geschäft in Zukunft ab?

Ich werde mir jetzt auch eine Sicherheitsschleuse einbauen lassen. Diese gibt mir ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Das Problem an der Sache ist nur, mein Geschäft liegt auf einer stark frequentierten Straße mit Tausenden Menschen am Tag. Dementsprechend viele Kunden gehen bei mir aus und ein. Durch die Schleuse verzögert sich das Geschäft. Da sind natürlich dann Umsatzeinbußen zu befürchten. Doch die Sicherheit geht natürlich vor. Denn für Juweliere ist Wien anscheinend nicht sicher genug.

Was sagen Sie zu den vermehrten Juwelierüberfällen in Wien?

Ich frage mich, warum das Innenministerium nichts dagegen unternimmt. Es heißt immer, die Kriminalität geht zurück und was ist mit den Juwelieren? Die müssen zuschauen, wie ihre Geschäfte ausgeraubt werden. Es gehört mehr kontrolliert. Es müssen Prämien auf die Täter ausgesetzt werden. Es muss etwas geschehen. Langsam fragt man sich: Habe ich als Juwelier noch eine Zukunft?

Interview: Viktoria Raz