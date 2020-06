Jung, deutsch, gebildet

Attraktive Arbeitsplätze, kostenlose Universitäten und (fast) die gleiche Sprache: Immer mehr Deutsche machen es Franz Beckenbauer ( Salzburg/Aigen), Rennfahrer Ralf Schumacher (Hallwang/ Salzburg) oder Rapper Sido ( Wien) nach und ziehen nach Österreich.

153.491 Deutsche leben laut neuester Bevölkerungsstatistik bereits in Österreich – um 6463 mehr als im Vorjahr. Damit sind sie in sechs Bundesländern ( Kärnten, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Vorarlberg und der Steiermark) sowie in ganz Österreich die größte Ausländergruppe, noch vor Serben und Türken. 70.000 weitere Menschen mit deutscher Geburtsurkunde wurden bereits eingebürgert. Deutschlands Botschafter, Hans-Henning Blomeyer-Bartenstein, kennt die Gründe: "Deutsche fühlen sich hier dank der eng ineinander verwobenen Kultur und Gesellschaft schnell heimisch. Die hohe Lebensqualität spielt dabei ebenso eine wichtige Rolle."

In einer Umfrage, die nach den Gründen für die Auswanderung nach Österreich fragte, nannten 39 Prozent eine "höhere Lebensqualität". 68 Prozent kamen wegen einer "besseren Berufs- und Einkommenssituation" (Quelle: Prognos AG).

"In Österreich arbeiten immer mehr Deutsche. Irgendwer muss ja die Jobs machen, die unsere türkischen Mitbewohner nicht mehr wollen", witzelte Alfred Dorfer noch vor ein paar Jahren. Tatsächlich prägte das Bild des ostdeutschen Kellners in der Tiroler Skihütte lange Zeit das Image.