Jörg Haider posthum angeklagt

Im Jahr 2005 hievte Jörg Haider den Rennfahrer Patrick Friesacher ins Formel-1-Cockpit. Friesacher machte dafür mit Werbeaufschriften auf seinem Rennwagen und seiner Kleidung Reklame für Kärnten. In Haiders Auftrag richtete Franz Koloini bei der Hypo Alpe Adria Bank in Klagenfurt ein Konto für Friesacher ein.



Gleichzeitig keilte Haider die russischen Kaufleute als Sponsoren, die sich davon die österreichische Staatsbürgerschaft versprachen. Die Herren mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von fünf Millionen Euro konnten leicht eine Million locker machen und investierten diese in das Minardi-Team von Friesacher. Das Konto bei der Hypo Alpe-Adria konnte dadurch wieder ausgeglichen werden, was Jörg Haider ein dringendes Anliegen war.



2006 wurden die Russen dann ungeduldig, was ihre Einbürgerung betraf, und sie stellten Jörg Haider bei rascher Erledigung weitere 900.000 Euro in Aussicht. Dieser versprach - "durch die Zuwendung des Geldes maßgeblich motiviert" (aus der Anklageschrift) - für sie zu intervenieren. Der Staatsanwalt nennt das ein "parteiliches Amtsgeschäft" oder schlicht Bestechung.