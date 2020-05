Jemen: Obama lässt El-Kaida-Führer töten

In den Listen der US-Geheimdienste wurde Anwar al-Awlaki als "hochrangiger globaler Terrorist" geführt. Präsident Obama gab der CIA persönlich den Befehl, ihn zur Strecke zu bringen.



Dieser Befehl wurde allen Indizien zufolge am Freitag ausgeführt. Al-Awlaki wurde in der Provinz Marib, im Osten des Jemen, getötet. Die jemenitische Armee erklärte zwar, eigene Soldaten hätten den 40-Jährigen erschossen, US-Experten aber gehen davon aus, dass eine US-Drohne eine Bombe über seinem Haus abwarf.



Marib gilt als Hochburg der " El Kaida auf der arabischen Halbinsel", eine örtliche Filiale des Terrornetzwerks, die zuletzt immer mehr zur internationalen Schaltstelle wurde: Im Mittelpunkt stand der US-Bürger Anwar al-Awlaki. Als Sohn des späteren jemenitischen Landwirtschaftsministers wurde er im Bundesstaat New Mexiko geboren. Nach einem Islamstudium im Jemen kehrte er als Prediger in die USA zurück und nahm dort erste Verbindungen zum Terrornetzwerk auf. So unterhielt er Kontakte zu zwei der Attentäter des 11. September.