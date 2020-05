Jeder 5. Österreicher hat schon mal gekifft

Die Verwendung dieser Designer-Drogen ist zum Teil nicht einmal verboten, da der Gesetzgeber die Produkte gar nicht kennt und somit nicht verbieten kann. Denn viele Rezepturen ändern sich von einem Tag auf den anderen.



Zusätzlich gilt das Internet als Tummelplatz für Dealer und Abnehmer. Dort werden synthetische Drogen im großen Stil angeboten. Sie werden in der Regel in Hinterhof-Labors in den ehemaligen Ostblockländern sowie in China produziert. "Da sind sehr viele verschiedene Substanzen im Umlauf. Wie groß das Problem wirklich ist, weiß im Endeffekt niemand", räumt Drogen-Koordinatorin Schopper ein.



Im Vorjahr wurden in Österreich illegale Drogen im Wert von über 50 Millionen Euro beschlagnahmt. Das sind um 25 Prozent mehr als 2009. Im selben Vergleichszeitraum stiegen auch die Anzeigen wegen Drogenbesitzes auf 24.000 Vergehen (um 1000 mehr als 2009). Dafür sank die Zahl der Drogentoten von 187 auf 170.

Bei den Drogenopfern fiel auf, dass sie zumeist einen tödlichen Cocktail aus Opiaten, Tabletten und/oder Alkohol nicht überlebt hatten.