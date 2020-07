Jahrhundert-Komet rast auf Sonne zu

Sie sind wie Katzen. Sie haben Schwänze, und sie tun genau das, was sie wollen“, sagte der amerikanische Astronom David Levy über Kometen. Was er damit ausdrücken wollte: Die kleinen Himmelskörper sind launisch und in ihrer Entwicklung nicht exakt prognostizierbar. Einige überraschen als helle Ob­jekte, manche Kometen lösen sich unerwartet vor den Augen der Betrachter auf.



Unter Sternguckern gibt es aktuell einen Fall, der für wilde Spekulationen sorgt. Die Amateurastronomen Vitali Nevski und Artyom Novichonok hatten am 21. September vom Observatorium ISON in Russland auf Aufnahmen ein schwaches Lichtpünktchen entdeckt. Keine drei Tage später war die Aufregung unter Astronomen groß. Denn der Komet ISON wird am 28. November 2013 nur 1,5 Millionen Kilometer über der Sonnenoberfläche dahinrasen. Er könnte dabei heller als der Vollmond leuchten.