Ist SPÖ Preis für Muhm-Mandat zu hoch?

Gestern Abend war plötzlich von der Streitbeilegung in der Regierung nicht mehr die Rede. Der SPÖ war der von der ÖVP verlangte Preis für das Muhm-Mandat in der OeNB zu hoch. "Inhalt geht vor Posten", hieß es. Umstritten ist neben der Bauern-Besteuerung auch die Bilanz-Polizei. Diese soll laut Fekter aus Wirtschaftsprüfern bestehen. "Das ist die gleiche Zunft, die die Bilanzen erstellt. Sie kontrolliert sich dann selbst", wendet die SPÖ ein. Sie will die Finanzmarktaufsicht als Prüforgan. Ob sich SPÖ und ÖVP heute doch einigen, schien gestern Abend fraglich.