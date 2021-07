Israel will alle Siedlungen annektieren

Die israelische Reaktion auf die Aufnahme der radikal-islamischen Hamas in ein provisorisches Führungskomitee der PLO kam prompt und fiel überaus hart aus. Verkehrsminister Yisrael Katz vom rechts-konservativen Likud hat die Annexion aller Siedlungen im besetzten Westjordanland gefordert. „Israel muss seine Souveränität auf alle jüdischen Siedlungen in Judäa und Samaria ausdehnen“, sagte der enge Vertraute von Premier Netanyahu am Freitag.

Katz übte zugleich scharfe Kritik an Palästinenser-Präsident Abbas, der sich mit einer vom „ Iran unterstützten Terror-Organisation“ verbünde. Deren Ziel sei die „Realisierung des Genozids“. Im Ton verbindlicher, in der Sache aber gleich äußerte sich Regierungssprecher Mark Regev. Wenn Abbas „die Nähe zur Hamas suche, dann entfernt er sich vom Frieden“.