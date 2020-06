Israel: Wehrpflicht auch für Orthodoxe

Der Jubel über die Ausweitung der israelischen Wehrpflicht auch auf fromme Schriftgelehrte endete in der Nacht zum Mittwoch schnell: Ausgerechnet in Bney Brak, der wohl frömmsten Hochburg ultra-orthodoxer Juden, verteilten säkulare Aktivisten von der "Freier"-Bewegung in Bibelschulen Begrüßungssträuße mit imitierten Stellungsbefehlen. Die Studenten fühlten sich nicht begrüßt, sondern provoziert. Sie nutzten die Blumen als Schlagwaffen. Was die "Freier"-Reservisten zum geordneten Rückzug zwang.

60 Jahre nach Freistellung der Schriftgelehrten durch Staatsgründer Ben Gurion lief mit 1. August die vom Obersten Gericht gesetzte Frist für ein neues Einberufungsgesetz aus. Alle Versuche, eine gerechtere Verteilung der Wehrpflicht zu finden, sind gescheitert. Darüber zerbrach sogar die neue Regierungskoalition. Verteidigungsminister Ehud Barak erklärte: "Die Armee muss in 30 Tagen praktikable Vorschläge zur Einberufung bisher Freigestellter vorlegen."

Auf Neuhebräisch heißt das: Eine Verlängerung der Frist um einen Monat durch die Hintertüre. Trotzdem gilt die Wehrpflicht zumindest formell jetzt für alle – ohne Sonderregelungen für die Frömmsten der Frommen.